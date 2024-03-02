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В Раде выступили за отмену спецобязанности по экспорту электроэнергии

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Сергей Новиков

Специальный долг по экспорту электроэнергии (экспортное ПСО) неправильный и нерыночный механизм, который нужно отменить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрея Геруса.

"Экспортное ПСО имеет сдерживающий эффект для экспорта электроэнергии… У нас могут быть профициты на рынке, которые не выходят на экспорт и это будет приводить к нерыночному снижению цен, особенно в "дневные" часы, когда много солнца. Или в ночные часы, когда низкое потребление", - указывает Андрей Герус.

Как отметил Герус, сейчас идут дискуссии, в том числе с Министерством энергетики, по отмене "экспортного ПСО".

"Это неправильно и нерыночно. Насколько знаю, там (в Минэнерго, – ред.) такие процессы идут и в ближайшее время оно будет отменено", – добавил Герус.

Напомним, ранее государственное предприятие "Энергетическая компания Украины" призвало к отмене спецобязанности по экспорту электроэнергии.

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Верховная радаЭлектроэнергия