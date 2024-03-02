В Раде выступили за отмену спецобязанности по экспорту электроэнергии

"Экспортное ПСО имеет сдерживающий эффект для экспорта электроэнергии… У нас могут быть профициты на рынке, которые не выходят на экспорт и это будет приводить к нерыночному снижению цен, особенно в "дневные" часы, когда много солнца. Или в ночные часы, когда низкое потребление", - указывает Андрей Герус.

Как отметил Герус, сейчас идут дискуссии, в том числе с Министерством энергетики, по отмене "экспортного ПСО".

"Это неправильно и нерыночно. Насколько знаю, там (в Минэнерго, – ред.) такие процессы идут и в ближайшее время оно будет отменено", – добавил Герус.

Напомним, ранее государственное предприятие "Энергетическая компания Украины" призвало к отмене спецобязанности по экспорту электроэнергии.