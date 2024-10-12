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У Раді висловились про роздачу повісток на концертах

Фото: у Раді висловилися про роздачу повісток від ТЦК на концертах (facebook.com ternopil.vk)
Автор: Наталія Гурковська

У Раді не вважають перевірки ТЦК, аналогічні до тієї, яку провели після концерту гурту "Океан Ельзи" у Києві, загрозою. Навпаки, вони мають бути постійними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook нардепа, голови комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва.

"Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту "Океан Ельзи" загрозою для української культури. Так само, як і після будь-якого публічного або масового заходу", - заявив він.

За словами нардепа, він не вважає загрозою для української економіки і перевірки документів у барах чи клубах.

"Більше того - я вітаю такі перевірки, і вважаю, що вони мають бути наскрізними і постійними. І всі мають про це знати", - констатував Потураєв.

Перевірка ТЦК після концерту "Океан Ельзи" у Києві

Приводом для висловлювань нардепа стала перевірка працівників ТЦК фанатів гурту "Океан Ельзи" після концерту 11 жовтня біля Палацу спорту у Києві. У чоловіків, які прийшли на захід, перевіряли документи, деяких затримала поліція.

Днем пізніше, 12 жовтня, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше прокоментував інцидент з перевіркою ТЦК після концерту. Співак був стриманий і не взявся оцінювати ситуацію.

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