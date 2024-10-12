У Раді висловились про роздачу повісток на концертах

"Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту "Океан Ельзи" загрозою для української культури. Так само, як і після будь-якого публічного або масового заходу", - заявив він.

За словами нардепа, він не вважає загрозою для української економіки і перевірки документів у барах чи клубах.

"Більше того - я вітаю такі перевірки, і вважаю, що вони мають бути наскрізними і постійними. І всі мають про це знати", - констатував Потураєв.