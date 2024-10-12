В Раде высказались о раздаче повесток на концертах

В Раде не считают проверки ТЦК, аналогичные той, которую провели после концерта группы "Океан Эльзы" в Киеве, угрозой. Наоборот они должны быть постоянными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа, главы комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никиты Потураева.
"Нет, я не считаю проверку документов после концерта "Океан Эльзы" угрозой для украинской культуры. Так же, как и после любого публичного или массового мероприятия", - заявил он.
По словам нардепа, он не считает угрозой для украинской экономики и проверки документов в барах или клубах.
"Более того - я приветствую такие проверки и считаю, что они должны быть сквозными и постоянными. И все должны об этом знать", - констатировал Потураев.
Поводом для высказываний нардепа стала проверка работников ТЦК фанатов группы "Океан Эльзы" после концерта 11 октября возле Дворца спорта в Киеве. У мужчин, пришедших на мероприятие, проверяли документы, некоторых задержала полиция.
Днем позже, 12 октября, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые прокоментировал инцидент с проверкой ТЦК после концерта. Певец был сдержан и не взялся оценивать ситуацию.
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