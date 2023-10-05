До Ради відправили на друге читання змінений законопроект по "військовому податку" і акцизу

Комітет з питань бюджету Верховної Ради України схвалив до другого читання законопроект №10037 з військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та акцизу, до якого було внесено певні зміни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народних депутатів Ярослава Железняка та Роксолану Підласу.
Зазначається, що дискусії у Комітеті сьогодні, 5 жовтня, тривали три години. Після цього оновлений проект закону порадили направити на друге читання.
За відповідне рішення проголосував 21 член Бюджетного комітету, утримався 4, і ще один виступив проти.
Глава Бюджетного комітету нардеп Роксолана Підласа пояснила, які зміни внесли до проекту закону 10037 перед схваленням до 2 читання.
Нагадаємо, 20 вересня Рада ухвалила у першому читанні законопроект про перенаправлення податку на доходи військових із місцевих бюджетів до державного бюджету. Рішення підтримали 236 депутатів.
Згідно з проектом закону, прогнозний обсяг надходжень до спеціального фонду держбюджету України від ПДФО, який раніше отримували місцеві бюджети, становитиме з 1 жовтня 2023 до кінця 2023 року 25,8 млрд гривен та у 2024 році - 93,7 млрд гривень.
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