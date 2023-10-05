До Ради відправили на друге читання змінений законопроект по "військовому податку" і акцизу

Зазначається, що дискусії у Комітеті сьогодні, 5 жовтня, тривали три години. Після цього оновлений проект закону порадили направити на друге читання.

За відповідне рішення проголосував 21 член Бюджетного комітету, утримався 4, і ще один виступив проти.

Які зміни внесли до документа:

Глава Бюджетного комітету нардеп Роксолана Підласа пояснила, які зміни внесли до проекту закону 10037 перед схваленням до 2 читання.

"Звичайне ПДФО" залишається в громадах в обсязі 64% (при цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення). У 2024 році реверс не вилучається з усіх громад. У2024 році всі громади дотягуються до рівня доходів 2021 року дотаціями. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, крім пункту про вилучення «військового ПДФО», який застосовується в 1 жовтня 2023 року. Села та селища отримають можливість здійснювати внутрішні та зовнішні запозичення за погодженням з Мінфіном (зараз тільки міські громади можуть здійснювати. Залишки на рахунках ОМС можна буде використовувати також на лікування та реабілітацію осіб, які постраждали від російської агресії.

Нагадаємо, 20 вересня Рада ухвалила у першому читанні законопроект про перенаправлення податку на доходи військових із місцевих бюджетів до державного бюджету. Рішення підтримали 236 депутатів.

Згідно з проектом закону, прогнозний обсяг надходжень до спеціального фонду держбюджету України від ПДФО, який раніше отримували місцеві бюджети, становитиме з 1 жовтня 2023 до кінця 2023 року 25,8 млрд гривен та у 2024 році - 93,7 млрд гривень.