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До Ради відправили на друге читання змінений законопроект по "військовому податку" і акцизу

Фото: Верховна Рада України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Комітет з питань бюджету Верховної Ради України схвалив до другого читання законопроект №10037 з військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та акцизу, до якого було внесено певні зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народних депутатів Ярослава Железняка та Роксолану Підласу.

Зазначається, що дискусії у Комітеті сьогодні, 5 жовтня, тривали три години. Після цього оновлений проект закону порадили направити на друге читання.

За відповідне рішення проголосував 21 член Бюджетного комітету, утримався 4, і ще один виступив проти.

Які зміни внесли до документа:

Глава Бюджетного комітету нардеп Роксолана Підласа пояснила, які зміни внесли до проекту закону 10037 перед схваленням до 2 читання.

  1. "Звичайне ПДФО" залишається в громадах в обсязі 64% (при цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення).
  2. У 2024 році реверс не вилучається з усіх громад.
  3. У2024 році всі громади дотягуються до рівня доходів 2021 року дотаціями.
  4. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, крім пункту про вилучення «військового ПДФО», який застосовується в 1 жовтня 2023 року.
  5. Села та селища отримають можливість здійснювати внутрішні та зовнішні запозичення за погодженням з Мінфіном (зараз тільки міські громади можуть здійснювати.
  6. Залишки на рахунках ОМС можна буде використовувати також на лікування та реабілітацію осіб, які постраждали від російської агресії.

Нагадаємо, 20 вересня Рада ухвалила у першому читанні законопроект про перенаправлення податку на доходи військових із місцевих бюджетів до державного бюджету. Рішення підтримали 236 депутатів.

Згідно з проектом закону, прогнозний обсяг надходжень до спеціального фонду держбюджету України від ПДФО, який раніше отримували місцеві бюджети, становитиме з 1 жовтня 2023 до кінця 2023 року 25,8 млрд гривен та у 2024 році - 93,7 млрд гривень.

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