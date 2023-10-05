В Раду отправили на второе чтение измененный законопроект по "военному налогу" и акцизу

Отмечается, что дискуссии в Комитете сегодня, 5 октября, продолжались три часа. После этого обновленный проект закона порекомендовали направить на второе чтение.

За соответствующее решение проголосовали 21 член Бюджетного комитета, воздержались 4, и еще один выступил против.

Какие изменения внесли в документ:

Глава Бюджетного комитета нардеп Роксолана Пидласа разъяснила, какие изменения внесли в проект закона 10037 перед одобрением ко 2 чтению.

"Обычное НДФЛ" остается в общинах в объеме 64% (при этом не менее 4% налога должны быть направлены на проведение расчетов при производстве тепловой энергии, а также на поддержку предприятий по производству, снабжению тепловой энергией, а также централизованной поставки холодной воды и водоотвод). В 2024 году реверс не изымается из всех общин. В 2024 году все общины дотягиваются до уровня доходов 2021 дотациями. Закон вступает в силу дня, следующего за днем опубликования, кроме пункта об изъятии "военного НДФЛ", применяемого в 1 октября 2023 года. Села и поселки получат возможность осуществлять внутренние и внешние заимствования по согласованию с Минфином (теперь только городские общины могут осуществлять). Остатки на счетах ОМС можно будет использовать также для лечения и реабилитации лиц, пострадавших от российской агрессии.

Напомним, 20 сентября Рада приняла в первом чтении законопроект о перенаправлении налога на доходы военных из местных бюджетов в государственный бюджет. Решение поддержали 236 депутатов.

Согласно проекту закона, прогнозный объем поступлений в специальный фонд госбюджета Украины от НДФЛ, который ранее получали местные бюджеты, составит с 1 октября 2023 года до конца 2023 года 25,8 млрд гривен и в 2024 году - 93,7 млрд гривен.