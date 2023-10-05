В Раду отправили на второе чтение измененный законопроект по "военному налогу" и акцизу

Комитет по вопросам бюджета Верховной Рады Украины одобрил ко второму чтению законопроект № 10037 по военному налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и акцизу, в который были внесены определенные изменения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народных депутатов Ярослава Железняка и Роксолану Пидласу.
Отмечается, что дискуссии в Комитете сегодня, 5 октября, продолжались три часа. После этого обновленный проект закона порекомендовали направить на второе чтение.
За соответствующее решение проголосовали 21 член Бюджетного комитета, воздержались 4, и еще один выступил против.
Глава Бюджетного комитета нардеп Роксолана Пидласа разъяснила, какие изменения внесли в проект закона 10037 перед одобрением ко 2 чтению.
Напомним, 20 сентября Рада приняла в первом чтении законопроект о перенаправлении налога на доходы военных из местных бюджетов в государственный бюджет. Решение поддержали 236 депутатов.
Согласно проекту закона, прогнозный объем поступлений в специальный фонд госбюджета Украины от НДФЛ, который ранее получали местные бюджеты, составит с 1 октября 2023 года до конца 2023 года 25,8 млрд гривен и в 2024 году - 93,7 млрд гривен.
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