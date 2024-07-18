У Раді відповіли на критику щодо законопроекту про штрафи для корупціонерів

Схвалений депутатами у першому читанні законопроект 11340, який фактично дозволяє корупціонерам піти на угоду зі слідством та штрафом "відкупитися" від покарання, був вимогою міжнародних партнерів в рамках Ukraine Facility Plan.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в його Telegram-каналі.
"Депутати взагалі не підіймали питання угоди зі слідством в корупційних правопорушеннях. Це надійшло від наших партнерів у рамках зобов’язань Ukraine Facility Plan. Сьогодні голосували урядову версію, тому що уряд визначений перемовником з ЄС по цьому плану", - написав Арахамія в Telegram-каналі.
За його словами, до проекту закону, який пройшов сьогодні перше читання, дійсно є перелік зауважень у письмовій формі від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду. Але, як зауважив він, угода корупціонера зі слідством - це право прокуратури, а не обов'язок.
"Фінальна версія законопроекту все одно буде проходити "залік" від міжнародників. Якщо громадянське суспільство вважає цей законопроект "зрадою", у нього є право і можливість надати свої аргументи представникам посольств і міжнародних організацій. Але я впевнений, що все буде гарно доопрацьовано до другого читання, як це вже було багато разів в подібних ситуаціях", - додав глава фракції.
У четвер, 18 липня, Рада схвалила у першому читанні законопроект 11340. Документ передбачає надання можливості корупціонерам у разі угоди зі слідством отримати штраф замість покарання в'язницею.
Так, для винних у корупції хочуть встановити штрафи від 204 тисяч гривень до 204 млн гривень. Однак схвалення законопроекту викликало шквал критики серед громадянського суспільства та опозиції.
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