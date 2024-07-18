У Раді відповіли на критику щодо законопроекту про штрафи для корупціонерів

"Депутати взагалі не підіймали питання угоди зі слідством в корупційних правопорушеннях. Це надійшло від наших партнерів у рамках зобов’язань Ukraine Facility Plan. Сьогодні голосували урядову версію, тому що уряд визначений перемовником з ЄС по цьому плану", - написав Арахамія в Telegram-каналі.

За його словами, до проекту закону, який пройшов сьогодні перше читання, дійсно є перелік зауважень у письмовій формі від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду. Але, як зауважив він, угода корупціонера зі слідством - це право прокуратури, а не обов'язок.

"Фінальна версія законопроекту все одно буде проходити "залік" від міжнародників. Якщо громадянське суспільство вважає цей законопроект "зрадою", у нього є право і можливість надати свої аргументи представникам посольств і міжнародних організацій. Але я впевнений, що все буде гарно доопрацьовано до другого читання, як це вже було багато разів в подібних ситуаціях", - додав глава фракції.