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В Раде ответили на критику по законопроекту о штрафах для коррупционеров

Фото: Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Одобренный депутатами в первом чтении законопроект 11340, фактически позволяющий коррупционерам пойти на соглашение со следствием и штрафом "откупиться" от наказания, был требованием международных партнеров в рамках Ukraine Facility Plan.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в его Telegram-канале.

"Депутаты вообще не поднимали вопрос соглашения со следствием по коррупционным правонарушениям. Это поступило от наших партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan. Сегодня голосовали правительственную версию, потому что правительство определено переговорщиком с ЕС по этому плану", - написал Арахамия в Telegram-канале.

По его словам, к проекту закона, который прошел сегодня первое чтение, действительно есть список замечаний в письменной форме от Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда. Но, как он отметил, соглашение коррупционера со следствием - это право прокуратуры, а не обязанность.

"Финальная версия законопроекта все равно будет проходить "зачет" от международников. Если гражданское общество считает этот законопроект "зрадой", у него есть право и возможность предоставить свои аргументы представителям посольств и международных организаций. Но я уверен, что все будет хорошо доработано до второго чтение, как это уже было многократно в подобных ситуациях", - добавил глава фракции.

Законопроект 11340

В четверг, 18 июля, Рада одобрила в первом чтении законопроект 11340. Документ предусматривает предоставление возможности коррупционерам в случае соглашения со следствием получить штраф вместо наказания тюрьмой.

Так, для виновных в коррупции хотят установить штрафы от 204 тысячи гривен до 204 млн гривен. Однако одобрение законопроекта вызвало шквал критики со стороны гражданского общества и оппозиции.

Следует отметить, что в прошлом году президент Владимир Зеленский хотел наоборот усилить наказание за коррупцию во время войны. Более того, приравнять ее к государственной измене. Почему эту идею отложили - читайте в материале РБК-Украина.

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Давид АрахамияСлуга народаКоррупцияВерховная рада