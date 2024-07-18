В Раде ответили на критику по законопроекту о штрафах для коррупционеров

"Депутаты вообще не поднимали вопрос соглашения со следствием по коррупционным правонарушениям. Это поступило от наших партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan. Сегодня голосовали правительственную версию, потому что правительство определено переговорщиком с ЕС по этому плану", - написал Арахамия в Telegram-канале.

По его словам, к проекту закона, который прошел сегодня первое чтение, действительно есть список замечаний в письменной форме от Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда. Но, как он отметил, соглашение коррупционера со следствием - это право прокуратуры, а не обязанность.

"Финальная версия законопроекта все равно будет проходить "зачет" от международников. Если гражданское общество считает этот законопроект "зрадой", у него есть право и возможность предоставить свои аргументы представителям посольств и международных организаций. Но я уверен, что все будет хорошо доработано до второго чтение, как это уже было многократно в подобных ситуациях", - добавил глава фракции.