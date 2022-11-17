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У Раді створили робочу групу з відновлення постраждалих територій

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

У парламенті створили робочу групу з питань комплексного відновлення територій, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, або в яких сконцентровані соціально-економічні, інфраструктурні, екологічні та інші кризові явища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ініціатора групи, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, група діятиме при комітеті з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування для того, щоб координувати роботу по створенню Програм комплексного відновлення.

"У роботі будуть залучені не лише нардепи, а й представники Офісу президента, секретаріату Кабміну, центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників уповноважених органів містобудування та архітектури, а також асоціацій, об’єднань, неурядових організацій, науковців, експертів у сфері містобудівної діяльності", - розповіла Шуляк.

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