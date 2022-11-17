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В Раде создали рабочую группу по восстановлению пострадавших территорий

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

В парламенте создали рабочую группу по комплексному восстановлению территорий, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины, или в которых сконцентрированы социально-экономические, инфраструктурные, экологические и другие кризисные явления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инициатора группы, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, группа будет действовать при комитете по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства для того, чтобы координировать работу по созданию Программ комплексного восстановления.

"В работе будут привлечены не только нардепы, но и представители Офиса президента, секретариата Кабмина, центральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей уполномоченных органов градостроительства и архитектуры, а также ассоциаций, объединений, неправительственных организаций, ученых, экспертов в сфере градостроительной деятельности", - рассказала Шуляк.

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