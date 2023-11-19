У Раді сподіваються, що США ухвалять пакет допомоги Україні до кінця року

У Верховній раді сподіваються, що США найближчим часом ухвалять фінансування допомоги для України. Ймовірно, це станеться до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народну депутатку Олександру Устінову в ефірі телемарафону.

Парламентар заявила, що США у грудні можуть ухвалити фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

"Нас запевняли і сенатори, і конгресмени, що спочатку Сенат проведе пакет допомоги, в якому є Ізраїль, Україна, Тайвань і питання кордону з Мексикою. Після чого цей пакет, проголосований Сенатом, піде в нижню палату, тобто в Конгрес, в Палату представників. Але там, скоріше за все, він буде проголосований десь в середині грудня", - сказала Устінова.

На думку нардепа, рішення Білого Дому об'єднати пакети допомоги для Ізраїлю та України буде вигідним для українців. При цьому вона вважає, що прив'язка законопроекту до суперечок щодо кордону може полегшити процес йог ухвалення.

"Те, що Білий Дім подав спільний такий бюджетний запит - насправді на руку Україні. Ми своєю чергою дуже підтримували таку ініціативу і просили, щоб нас не розділяли, адже так ми зберемо більше голосів", - додала нардеп.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо. Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів. Більшість з цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Після довгих суперечок у США схвалили новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги Україні та Ізраїлю. Байден підписав закон, який допоміг уникнути "шатдауну".

Також відомо, що у Конгресі США точаться суперечки про посилення кордону з Мексикою. Республіканці виставили вимогу, погрожуючи не підтримати фінансування для України, якщо імміграційне законодавство не буде ухвалене.