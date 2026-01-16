У Раді розповіли, чи вистачить грошей на пенсії та зарплати в 1 кварталі 2026-го

Україна отримала достатню кількість коштів від міжнародних партнерів, щоб забезпечити всі бюджетні виплати в першому кварталі 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань бюджету Ради, нардепа Роксолану Підласу у Facebook .

За словами Підласи, вона разом з іншими депутатами зустрілася з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Вони обговорили попередні умови для запуску нової програми кредитування від МВФ.

"Уряд і парламент готувалися до затримок фінансування, тому на 1 квартал 2026 року ми маємо достатньо міжнародних коштів для покриття дефіциту бюджету та забезпечення всіх виплат, які гарантує держава", - наголосила нардепка.

Вона додала, що рада директорів МВФ має якнайшвидше затвердити нову програму, щоб Україні відкрили шлях до отримання бюджетного фінансування від Євросоюзу та Фонду.

Підласа звернула увагу, що бюджетний комітет доклав зусиль для того, щоб виконати 1 із 4 попередніх умов. Йдеться про ухвалення держбюджету-2026.

"Найпроблемнішими для голосування в Раді залишаються вимоги щодо скасування пільг на оподаткування посилок і обкладення ПДВ ФОПів", - пояснила вона.

Під час зустрічі депутати навели аргументи за послаблення таких вимог - йдеться про відсутність світла, опалення та постійні обстріли, які заважають нормальному функціонуванню бізнесу.