В Раде рассказали, хватит ли денег на пенсии и зарплаты в 1 квартале 2026-го

Украина, Пятница 16 января 2026 16:18
В Раде рассказали, хватит ли денег на пенсии и зарплаты в 1 квартале 2026-го Иллюстративное фото: деньги для пенсий в 1 квартале 2026-го года обеспечены (facebook.com/ukrposhta)
Автор: Иван Носальский

Украина получила достаточное количество средств от международных партнеров, чтобы обеспечить все бюджетные выплаты в первом квартале 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам бюджета Рады, нардепа Роксолану Пидласу в Facebook.

По словам Пидласы, она вместе с другими депутатами встретилась с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Они обсудили предварительные условия для запуска новой программы кредитования от МВФ.

"Правительство и парламент готовились к задержкам финансирования, поэтому на 1 квартал 2026 мы имеем достаточно международных средств для покрытия дефицита бюджета и обеспечения всех выплат, которые гарантирует государство", - подчеркнула нардеп.

Она добавила, что совет директоров МВФ должен как можно скорее утвердить новую программу, чтобы Украине открыли путь к получению бюджетного финансирования от Евросоюза и Фонда.

Пидласа обратила внимание, что бюджетный комитет приложил усилия для того, чтобы выполнить 1 из 4 предварительных условий. Речь о принятии госбюджета-2026.

"Наиболее проблемными для голосования в Раде остаются требования по отмене льгот на налогообложение посылок и обложение НДС ФОПов", - объяснила она.

Во время встречи депутаты привели аргументы за ослабление таких требований - речь об отсутствии света, отопления и постоянных обстрелах, которые мешают нормальному функционированию бизнеса.

Новая программа от МВФ

Напомним, в ноябре стало известно, что Украина и Международный валютный фонд согласовали новую программу кредитования на 4 года объемом 8,2 млрд долларов.

Для того, чтобы программа заработала, ее должен утвердить совет директоров МВФ.

При этом Украина, среди прочего, должна ввести НДС для физических лиц-предпринимателей. МВФ может дать год на внедрение таких изменений.

