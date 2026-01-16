В Раде рассказали, хватит ли денег на пенсии и зарплаты в 1 квартале 2026-го

Украина получила достаточное количество средств от международных партнеров, чтобы обеспечить все бюджетные выплаты в первом квартале 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам бюджета Рады, нардепа Роксолану Пидласу в Facebook .

По словам Пидласы, она вместе с другими депутатами встретилась с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Они обсудили предварительные условия для запуска новой программы кредитования от МВФ.

"Правительство и парламент готовились к задержкам финансирования, поэтому на 1 квартал 2026 мы имеем достаточно международных средств для покрытия дефицита бюджета и обеспечения всех выплат, которые гарантирует государство", - подчеркнула нардеп.

Она добавила, что совет директоров МВФ должен как можно скорее утвердить новую программу, чтобы Украине открыли путь к получению бюджетного финансирования от Евросоюза и Фонда.

Пидласа обратила внимание, что бюджетный комитет приложил усилия для того, чтобы выполнить 1 из 4 предварительных условий. Речь о принятии госбюджета-2026.

"Наиболее проблемными для голосования в Раде остаются требования по отмене льгот на налогообложение посылок и обложение НДС ФОПов", - объяснила она.

Во время встречи депутаты привели аргументы за ослабление таких требований - речь об отсутствии света, отопления и постоянных обстрелах, которые мешают нормальному функционированию бизнеса.