У Раді провалили призначення чотирьох суддів Конституційного суду

Верховна Рада України 8 жовтня провалила голосування за призначення суддів Конституційного Суду. Жоден із чотирьох кандидатів не набрав необхідних голосів народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з трансляцію засідання.

У Конституційному суді зараз шість вакантних місць: два має призначити президент, два - парламент і ще два - з’їзд суддів.

На дві вакантні посади претендували:

Захар Тропін - директор Департаменту міжнародного співробітництва Мін’юсту;

Оксана Клименко - головний науковий консультант Дослідницької служби Верховної Ради;

Юлія Кириченко - член правління Центру політико-правових реформ, радник голови парламенту Руслана Стефанчука;

Тарас Цимбалістий - прокурор Офісу Генерального прокурора.

Попередньо дорадча група експертів, до якої входили міжнародні представники, найвищу оцінку надала Тропіну - 5 голосів підтримки, Клименко отримала 4, Кириченко та Цимбалістий - по 3.

Під час голосування депутати спочатку розглядали кандидатури Тропіна та Клименко. Проте обидва не набрали потрібної кількості голосів: Тропін отримав 224, а Клименко - лише 93.

Далі Верховна Рада проголосувала за Юлію Кириченко (179 голосів) і Тараса Цимбалістого (84 голоси). На повторному голосуванні Кириченко набрала 126 голосів, а Цимбалістий - 74, що також не дозволило ухвалити рішення.

Після цього спікер Верховної Ради Стефанчук запропонував оголосити новий конкурс для відбору кандидатів.