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У Раді пропонують запровадити нові штрафи для пішоходів

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Україна, Четвер 27 жовтня 2022 11:06
У Раді пропонують запровадити нові штрафи для пішоходів Фото: пішоходів штрафуватимуть за пересування вночі без світлоповертальних елементів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований законопроект щодо нових штрафів для пішоходів. Пропонується ввести покарання за пересування вночі проїзною частиною або узбіччям без світлоповертальних елементів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на проект №8156.

Пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пересування пішоходами проїзною частиною або узбіччям у темну пору доби чи в умовах недостатньої видимості без використання світлоповертальних 2 елементів (стрічки, наклейки, жилету тощо) або одягу, який має світлоповертальні елементи.

Згідно з документом, такі правопорушення тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 гривня).

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, з 2020 року передбачено, що, уу темну пору доби пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи. Однак на сьогодні у відсутня норма, яка б передбачала адміністративну відповідальність.

"Зважаючи на це, пішоходи нехтують дотриманням Правил дорожнього руху, що не сприяє попередженню та запобіганню дорожньо-транспортних пригод, спричинених неможливістю водіями у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості розпізнати пішоходів", - йдеться в документі.

За статистикою, саме низька видимість пішоходів у темний час доби (особливо в осінньо-зимовий період) є однією з найпоширеніших причин ДТП з фатальними наслідками в Україні, додали автори проекту.

Нагадаємо, у Раді пропонували винагороджувати громадян за відеофіксацію порушень ПДР. За кожний знятий відеоролик планували платити 10% від вже сплаченого штрафу.

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