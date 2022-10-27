В Раде предлагают ввести новые штрафы для пешеходов

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о новых штрафах для пешеходов. Предлагается ввести наказание за передвижение ночью по проезжей части или обочине без световозвращающих элементов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на проект №8156 .

Предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях об ответственности за передвижение пешеходов проезжей частью или обочинами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости без использования световозвращающих 2 элементов (ленты, наклейки, жилета и т.п.) или одежды, которая имеет световозвращающие элементы.

Согласно документу, такие правонарушения влекут предупреждение или наложение штрафа в размере трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51 гривна).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, с 2020 года предусмотрено, что в темное время суток пешеходы, двигающиеся по проезжей части или обочине, должны использовать световозвращающие элементы. Однако на сегодняшний день отсутствует норма, которая бы предусматривала административную ответственность.

"Ввиду этого, пешеходы пренебрегают соблюдением Правил дорожного движения, что не способствует предупреждению и предотвращению дорожно-транспортных происшествий, вызванных невозможностью водителями в темное время суток и в условиях недостаточной видимости распознать пешеходов", - говорится в документе.

По статистике, низкая видимость пешеходов в темное время суток (особенно в осенне-зимний период) является одной из самых распространенных причин ДТП с фатальными последствиями в Украине, добавили авторы проекта.