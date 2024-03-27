У Раді пропонують заборонити держорганам мати акаунт в Telegram і назвали умову

Він прокоментував нещодавно внесений в парламент проект закону про регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація (№11115). Авторами ініціативи стала група народних депутатів.

Для чого законопроект

У пояснювальній записці до документа наводиться спільна заява щодо захисту інформаційного простору України від російських ворожих Telegram-каналів, зробленій Центром протидії дезінформації при РНБО, МВС, Міноборони, СБУ та іншими державними органами, прямо зазначалось про причетність цілого ряду каналів на платформі Telegram до російських спецслужб.

Зазначається, що попри явні загрози для національної безпеки та заходи, які вживаються державою для протидії дезінформації, наведені доводи ніколи не досліджувались і не перевірялись державним органами України через відсутність відповідних повноважень і необхідного регулювання.

"Даний законопроект спрямований на те, щоб такі повноваження надати Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, яка виконує аналогічні функції стосовно інших платформ", - вказане пояснення ініціативи.

Що кажуть у Раді

Народний депутат зазначив, що наразі невідомо, де знаходяться активи Telegram, тож на запит Нацради з радіомовлення та телебачення месенджер має показати свою систему власності.

"Якщо вона прозора і там немає ФСБшних хвостів та китайських спецслужб, якщо ж вона не покаже систему власності, то отримає статус системи з непрозорою системою власності", - розповів він.

Наслідком буде те, що тоді держава не зможе розміщувати там свої активи, додав Юрчишин.

"Тобто там не може бути акаунтів державних органів, представників органів самоврядування чи національних представників влади", - сказав нардеп.

Він пояснив, що у громадян буде свідомий вибір щодо готовності використовувати цей месенджер після того, як держава заявить, що Telegram "щось приховує".

"Тому для користувачів соцмережі, навіть якщо після прийняття закону Телеграм буде визнано непрозорою мережею, нічого не зміниться. Крім того, щоб там не буде умовно кажучи акаунта ГУР", - заявив Юрчишин.

Також голова комітету Ради з питань свободи слова зауважив, що представлений проект закону про регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація - не передбачає блокування.

Питання щодо роботи Telegram в Україні

Зазначимо, що дискусії про обмеження діяльності Telegram-каналів точаться вже давно. Один з першим про це заговорив колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Нещодавно віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна заявив про небезпеку з боку анонімних Telegram-каналів. За його словами, останнім часом в Україні спостерігається зростання популярності анонімних пабліків.

Колишній секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що Telegram-канали в Україні повинні дотримувати прозорості у своїй діяльності. Головна вимога до пабліків - це усунення анонімності.

Додамо, що за словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, Telegram однозначно є проблемою з точки зору національної безпеки, проте його можна використати на користь України.