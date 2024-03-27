В Раде предлагают запретить госорганам иметь аккаунт в Telegram и назвали условие

Он прокомментировал недавно внесенный в парламент проект закона о регулировании деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация (№11115). Авторами инициативы стала группа народных депутатов.

Для чего законопроект

В пояснительной записке к документу приводится совместное заявление по защите информационного пространства Украины от российских вражеских Telegram-каналов, сделанное Центром противодействия дезинформации при СНБО, МВД, Минобороны, СБУ и другими государственными органами, прямо отмечалось о причастности целого ряда каналов на платформе Telegram к российским спейслужбам.

Отмечается, что, несмотря на явные угрозы для национальной безопасности и меры, которые употребляются государством для противодействия дезинформации, указанные доводы никогда не исследовались и не проверялись государственными органами Украины из-за отсутствия соответствующих полномочий и необходимой регулировки.

"Данный законопроект направлен на то, чтобы такие полномочия предоставить Национальному совету Украины по телевидению и радиовещанию, которое выполняет аналогичные функции в отношении других платформ", - указано объяснение инициативы.

Что говорят в Раде

Народный депутат отметил, что пока неизвестно, где находятся активы Telegram, поэтому по запросу Нацсовета по радиовещанию и телевидению мессенджер должен показать свою систему собственности.

"Если она прозрачна и там нет ФСБшных хвостов и китайских спецслужб, если она не покажет систему собственности, то получит статус системы с непрозрачной системой собственности", - рассказал он.

Следствием этого станет то, что тогда государство не сможет размещать там свои активы, добавил Юрчишин.

"То есть там не может быть аккаунтов государственных органов, представителей органов самоуправления или национальных представителей власти", - сказал нардеп.

Он объяснил, что у граждан будет сознательный выбор о готовности использовать этот мессенджер после того, как государство заявит, что Телеграм "что-то скрывает".

"Поэтому для пользователей соцсети, даже если после принятия закона Telegram будет признана непрозрачной сетью, ничего не изменится. Кроме того, чтобы там не будет условно говоря аккаунта ГУР", - заявил Юрчишин.

Также председатель комитета Рады по свободе слова отметил, что представленный проект закона о регулировании деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация - не предусматривает блокирование.

Вопросы по работе Telegram в Украине

Отметим, что дискуссии об ограничении деятельности Telegram-каналов ведутся уже давно. Один из первых об этом заговорил бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Недавно вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в интервью РБК-Украина об опасности со стороны анонимных Telegram-каналов. По его словам, в последнее время в Украине наблюдается рост популярности анонимных пабликов.

Бывший секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Telegram-каналы в Украине должны соблюдать прозрачность в своей деятельности. Главное требование к пабликам - это устранение анонимности.

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Telegram однозначно является проблемой с точки зрения национальной безопасности, однако его можно использовать в пользу Украины.