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Виконували замовлення спецслужб РФ. У Києві затримали групу паліїв авто ЗСУ

Київ, Четвер 12 вересня 2024 13:35
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Виконували замовлення спецслужб РФ. У Києві затримали групу паліїв авто ЗСУ Фото: група паліїв авто ЗСУ виконувала замовлення спецслужб РФ у Києві (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Правоохоронці затримали п'ятьох підпалювачів автомобілів ЗСУ у Києві. Вони виконували замовлення спецслужб РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки та Національна поліція затримали у Києві ще п’ятьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали в столиці. Основними цілями фігурантів були позашляховики та мікроавтобуси ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

За вказівкою окупантів, зловмисники підпалили п'ять службових авто українських захисників у трьох районах міста. Поруч з пошкодженим транспортом зловмисники залишали провокаційні листівки, спрямовані на дискредитацію ЗСУ.

"У такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку в столичному регіоні, видаючи замовні підпали за гроші з РФ під виглядом "роботи" нібито антиукраїнського підпілля", - додали в СБУ.

Як діяли злочинці

Зловмисники діяли двома групами по двоє чоловік, ще один "працював" самостійно. Вони - мешканці Сумської, Полтавської та Миколаївської областей віком від 21 до 29 років. До Києва фігуранти приїхали на заробітки.

Під час пошуку "легких грошей" у Telegram-каналах на молодиків вийшли представники спецслужб рф і запропонували співпрацю. За інструкцією окупантів фігуранти спочатку знаходили потенційні цілі та відправляли відповідні фото своїм російським кураторам для погодження.

Потім вони прибували до місць паркування військових авто, підпалювали їх за допомогою легкозаймистої суміші та фіксували загоряння на камери власних телефонів для "звітності" перед агресором.

Після цього вони сподівалися отримати від окупантів винагороду, однак обіцяних грошей так і не побачили. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Підпали авто в Україні

Російські спецслужби постійно вишукують тих, хто готовий підпалювати транспорт українських військових. Так, буквально на початку вересня правоохоронці затримали підпалювачів авто ЗСУ у Києві та Хмельницькій області.

Крім того, у липні СБУ затримала у Львові агентів ФСБ РФ, які підпалювали авто українських військових. Одним з них виявився 17-річний хлопець.

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