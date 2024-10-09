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Раде предлагают ввести специальное наказание за поджог авто военных

Среда 09 октября 2024 17:21
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Раде предлагают ввести специальное наказание за поджог авто военных Фото: военный в авто (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В Украине с начала года зафиксировано 266 фактов поджогов автомобилей, принадлежавших военнослужащим и волонтерам. За подобные преступления нужно усилить ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Он добавил, что в общей сложности было повреждено около 300 транспортных средств в разных регионах страны. Лубинец подчеркнул, что подобные инциденты во время войны являются не только преступлением против отдельных лиц, но и угрозой для порядка управления и основ государственности.

"Считаю, что в посягательствах на военнослужащих есть посягательство не только на здоровье и собственность отдельного человека, но и на порядок управления, фундаментальные принципы существования любого государства, особенно в период действия военного положения", - заявил он.

Лубинец направил в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности инициативу по внесению изменений в Уголовный кодекс Украины. Он предложил усилить уголовную ответственность за преступления, направленные на здоровье и имущество военных или членов их семей в связи с исполнением служебных обязанностей.

"Убежден, что предложенные изменения очень важны с точки зрения общественной справедливости и необходимости усиленной защиты уголовным законом военнослужащих, которые в условиях войны, защищая нашу независимость, отдают нашему государству и народу Украины самое ценное - свою жизнь и здоровье", - отметил омбудсмен.

Лубинец подчеркнул важность таких изменений для обеспечения справедливости и защиты отдающих свою жизнь и здоровье за независимость Украины.

В Украине пока наказать за поджог авто могут от 3 лет до пожизненного заключения.

Недавно за поджог авто военных были задержаны 4 киевлян.

До этого в столице была задержана целая группа преступников, занимавшихся таким образом ликвидацией военных автомобилей в городе.

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