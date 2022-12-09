У Раді пропонують ввести перевірку на алкоголь та наркотики для військових на зборах

Згідно із законопроєктом, військовозобов’язані та резервісти під час проходження зборів, а також військові щодо яких є підстави вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, які знижують увагу та швидкість реакції, підлягають відповідному огляду.

Зазначено, що огляд має проводитися посадовою особою, уповноваженою на те начальником органу управління Військової служби правопорядку у ЗСУ або командиром (начальником) військової частини або правоохоронного органу спецпризначення, з використанням спеціальних технічних засобів та тестів.

У разі незгоди військового та резервіста на проведення огляду уповноваженими особами, він має проводиться в закладах охорони здоров’я.

Складення висновків у закладі охорони здоров’я за результатами огляду проводиться у присутності уповноваженої посадової особи.

Під час проведення огляду уповноважена посадова особа застосовує спеціальні технічні засоби відеозапису, а в разі їх відсутності або неможливості застосування огляд проводиться у присутності двох свідків. У випадку застосування спеціальних технічних засобів відеозапису, матеріали обов’язково долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення.

Огляд, що проведений з порушенням вимог цієї статті, вважається недійсним.

Нагадаємо, раніше Рада ухвалила закон, що передбачає можливість надання військовим відпусток під час воєнного стану.

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