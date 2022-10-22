У Раді пропонують визнати Білорусь окупованою Росією територією
У Верховній зареєстрований проект постанови про визнання території Республіки Білорусь тимчасово окупованою Російською Федерацією. Постанова містить звернення до міжнародного співтовариства з проханням визнати цей факт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови №8147.
Один з авторів проекту народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив текст постанови.
Документом пропонується констатувати той факт, "що Республіка Білорусь є тимчасово окупованою територією, Російська Федерація - країною-окупантом, а режим Лукашенка - нелегітимним урядом".
Також в проекті зазначається, що білоруський народ потерпає від подвійної окупації - з одного боку, режим Лукашенка, нелегітимний після травневого референдуму 1995 року та після т. зв. "виборів" 2020 року, що країну перетворили на концтабір, з іншого боку - від режиму Путіна, який задовго до серпня 2020 року став єдиною опорою для Лукашенка та безпосередньо використовується для вирішення завдань у військовій сфері.
Планується звернення до держав Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, інших держав з проханням визнати територію Республіки Білорусь тимчасово окупованою Російською Федерацією та за наслідками визнання окупації Білорусі Російською Федерацією:
- позбавити маріонеткового уряду Лукашенка міжнародної правосуб'єктності;
- зупинити участь Білорусі в міжнародних організаціях (ООН, МВФ та ін.) до закінчення окупації та демократичного формування нового уряду.
- синхронізувати санкції щодо Росії та Білорусі як окупованої території та усунути можливість обходу Росією санкцій через Білорусь та використання цієї країни як офшорної зони.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, на сьогодні малоймовірно, що Росія справді перекинула значну кількість додаткових військ до Білорусі. У Міноборони Британії вважають, що білоруські збройні сили, швидше за все, зберігають мінімальні можливості для проведення складних операцій.