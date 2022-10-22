У Раді пропонують визнати Білорусь окупованою Росією територією

У Верховній зареєстрований проект постанови про визнання території Республіки Білорусь тимчасово окупованою Російською Федерацією. Постанова містить звернення до міжнародного співтовариства з проханням визнати цей факт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови № 8147 .

Один з авторів проекту народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив текст постанови.

Документом пропонується констатувати той факт, "що Республіка Білорусь є тимчасово окупованою територією, Російська Федерація - країною-окупантом, а режим Лукашенка - нелегітимним урядом".

Також в проекті зазначається, що білоруський народ потерпає від подвійної окупації - з одного боку, режим Лукашенка, нелегітимний після травневого референдуму 1995 року та після т. зв. "виборів" 2020 року, що країну перетворили на концтабір, з іншого боку - від режиму Путіна, який задовго до серпня 2020 року став єдиною опорою для Лукашенка та безпосередньо використовується для вирішення завдань у військовій сфері.

Планується звернення до держав Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, інших держав з проханням визнати територію Республіки Білорусь тимчасово окупованою Російською Федерацією та за наслідками визнання окупації Білорусі Російською Федерацією: