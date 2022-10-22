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В Раде предлагают признать Беларусь оккупированной Россией территорией

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Украина, Суббота 22 октября 2022 14:35
В Раде предлагают признать Беларусь оккупированной Россией территорией Фото: Рада планирует признать Беларусь оккупированной Россией территорией
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде зарегистрирован проект постановления о признании территории Республики Беларусь временно оккупированной Российской Федерацией. Постановление содержит обращение к международному сообществу с просьбой признать этот факт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления №8147 .

Один из авторов проекта народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал текст постановления.

Документ предлагает констатировать тот факт, "что Республика Беларусь является временно оккупированной территорией, Российская Федерация - страной-оккупантом, а режим Лукашенко - нелегитимным правительством".

Также в проекте отмечается, что белорусский народ страдает от двойной оккупации - с одной стороны, режим Лукашенко, нелегитимный после майского референдума 1995 года и т. н. "выборов" 2020 года, которые превратили страну в концлагерь, с другой стороны - от режима Путина, который задолго до августа 2020 года стал единственной опорой Лукашенко и непосредственно используется для решения задач в военной сфере.

Планируется обращение к государствам Европейского Союза, Соединенным Штатам Америки, другим государствам с просьбой признать территорию Республики Беларусь временно оккупированной Российской Федерацией и по результатам признания оккупации Беларуси Российской Федерацией:

  • лишить марионеточное правительство Лукашенко международной правосубъектности;
  • остановить участие Беларуси в международных организациях (ООН, МВФ и др.) до окончания оккупации и демократического формирования нового правительства.
  • синхронизировать санкции в отношении России и Беларуси как оккупированной территории и устранить возможность обхода Россией санкций через Беларусь и использования этой страны в качестве офшорной зоны.

Напомним, по данным британской разведки, на сегодняшний день маловероятно, что Россия действительно перебросила значительное количество дополнительных войск в Беларусь. В Минобороны Великобритании считают, что белорусские вооруженные силы, скорее всего, сохраняют минимальные возможности для проведения сложных операций.

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