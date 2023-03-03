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У Раді пропонують визначити повноваження Гвардії наступу та дозволити використовувати зброю

Фото: у Раді пропонують видати Гвардії наступу військову техніку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований законопроект щодо врегулювання окремих питань діяльності Національної поліції України під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект №9070.

Як зазначили автори проекту, на сьогодні в Національній поліції України та Державній прикордонній службі України утворюються відповідні органи, які будуть брати безпосередню участь в обороні України, у тому числі шляхом ведення бойових дій.

Так, постановою Кабміну від 13 січня 2023 року №30 утворено Департамент поліції особливого призначення "Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють". Тому необхідно внести зміни до законодавства, які дозволять передавати їм необхідне озброєння та бойову техніку.

Документом пропонується розповсюдити бойовий імунітет на поліцейських поліції особливого призначення Національної поліції України.

Також законопроект передбачає застосування поліцейськими поліції особливого призначення зброї та бойової техніки під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України.

"Поліцейські поліції особливого призначення… мають право застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку в установлених для з’єднань, військових частин та підрозділів Збройних сил України порядку та випадках", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ почало формування "Гвардії наступу", метою якої буде звільнення територій від російських окупантів.

Як заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, підготовка бійців нових бригад "Гвардії наступу" займе від двох до чотирьох місяців.

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