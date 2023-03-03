В Раде предлагают определить полномочия Гвардии наступления и разрешить использовать оружие

В Верховной раде зарегистрирован законопроект по урегулированию отдельных вопросов деятельности Национальной полиции Украины во время действия военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №9070.
Как отметили авторы проекта, на сегодняшний день в Национальной полиции Украины и Государственной пограничной службе Украины образуются соответствующие органы, которые будут принимать непосредственное участие в обороне Украины, в том числе путем ведения боевых действий.
Так, постановлением Кабмина от 13 января 2023 г. №30 создан Департамент полиции особого назначения "Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють". Поэтому необходимо внести изменения в законодательство, которые позволят передавать им необходимое вооружение и боевую технику.
Документом предлагается распространить боевой иммунитет на полицейских полиции особого назначения Национальной полиции Украины.
Также законопроект предусматривает применение полицейскими полиции особого назначения оружия и боевой техники при проведении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины.
"Полицейские полиции особого назначения... имеют право применять и использовать оружие и боевую технику в установленных для соединений, воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины порядке и случаях", - говорится в документе.
Напомним, Министерство внутренних дел начало формирование "Гвардии наступления", целью которой будет освобождение территорий от российских оккупантов.
Как заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, подготовка бойцов новых бригад "Гвардии наступления" займет от двух до четырех месяцев.