У Раді пропонують подвоїти термін виплат допомоги по безробіттю та збільшити розмір

Народні депутати подали законопроєкт щодо змін у сфері страхування на випадок безробіття. Він передбачає збільшення виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону № 14096 .

Документ передбачає відновлення повноважень правління Фонду соціального страхування на випадок безробіття щодо погодження та схвалення його бюджету.

Автори законопроєкту зазначають, що після запровадження воєнного стану ці повноваження були передані уряду, що призвело до дисбалансів у видатках Фонду. Зокрема, за останні два роки до держбюджету було вилучено 15 млрд гривень страхових коштів.

Кошти йшли на інші програми

За словами депутатів, значна частина ресурсів Фонду спрямовувалася на гранти, компенсації роботодавцям та інші програми, тоді як на допомогу по безробіттю виділялася лише незначна частка бюджету. У 2024 році це було 2,1 млрд гривень (7,6% доходів Фонду), а у 2025 році планується 6,3 млрд гривень (28% доходів).

Відновлення роботи правління дозволить, на думку авторів документа, збалансувати видатки та посилити захист безробітних.

Пропозиції щодо допомоги по безробіттю

Законопроєкт передбачає зміну умов надання допомоги. Пропонується збільшити термін її виплати зі 90 до 180 днів, а для осіб передпенсійного віку - до 360 днів.

Крім того, максимальний розмір допомоги по безробіттю пропонується підняти до 150% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Це дозволить встановити справедливіший розмір допомоги для тих, хто робив більші страхові внески.