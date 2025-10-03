ua en ru
Головна » Бізнес » Фінанси

У Раді пропонують подвоїти термін виплат допомоги по безробіттю та збільшити розмір

Україна, П'ятниця 03 жовтня 2025 10:03
У Раді пропонують подвоїти термін виплат допомоги по безробіттю та збільшити розмір Фото: Допомога по безробіттю в Україні може зрости (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Народні депутати подали законопроєкт щодо змін у сфері страхування на випадок безробіття. Він передбачає збільшення виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №14096.

Документ передбачає відновлення повноважень правління Фонду соціального страхування на випадок безробіття щодо погодження та схвалення його бюджету.

Автори законопроєкту зазначають, що після запровадження воєнного стану ці повноваження були передані уряду, що призвело до дисбалансів у видатках Фонду. Зокрема, за останні два роки до держбюджету було вилучено 15 млрд гривень страхових коштів.

Кошти йшли на інші програми

За словами депутатів, значна частина ресурсів Фонду спрямовувалася на гранти, компенсації роботодавцям та інші програми, тоді як на допомогу по безробіттю виділялася лише незначна частка бюджету. У 2024 році це було 2,1 млрд гривень (7,6% доходів Фонду), а у 2025 році планується 6,3 млрд гривень (28% доходів).

Відновлення роботи правління дозволить, на думку авторів документа, збалансувати видатки та посилити захист безробітних.

Пропозиції щодо допомоги по безробіттю

Законопроєкт передбачає зміну умов надання допомоги. Пропонується збільшити термін її виплати зі 90 до 180 днів, а для осіб передпенсійного віку - до 360 днів.

Крім того, максимальний розмір допомоги по безробіттю пропонується підняти до 150% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Це дозволить встановити справедливіший розмір допомоги для тих, хто робив більші страхові внески.

Безробітні в Україні

Нагадаємо, станом на серпень 2025 року в Україні залишилося 94 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних, з них жінки - 75 тисяч. Реально роботу шукають близько 2 млн громадян.

Під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів.

Мінімальна зарплата у 2025 році становить 8000 гривень. У 2026 році вона зросте до 8 647 гривень.

