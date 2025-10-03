ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

В Раде предлагают удвоить срок выплат пособия по безработице и увеличить размер

Украина, Пятница 03 октября 2025 10:03
UA EN RU
В Раде предлагают удвоить срок выплат пособия по безработице и увеличить размер Фото: Пособие по безработице в Украине может вырасти (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Народные депутаты подали законопроект об изменениях в сфере страхования на случай безработицы. Он предусматривает увеличение выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №14096.

Документ предусматривает восстановление полномочий правления Фонда социального страхования на случай безработицы по согласованию и одобрению его бюджета.

Авторы законопроекта отмечают, что после введения военного положения эти полномочия были переданы правительству, что привело к дисбалансам в расходах Фонда. В частности, за последние два года в госбюджет было изъято 15 млрд гривен страховых средств.

Средства шли на другие программы

По словам депутатов, значительная часть ресурсов Фонда направлялась на гранты, компенсации работодателям и другие программы, тогда как на пособие по безработице выделялась лишь незначительная доля бюджета.

В 2024 году это было 2,1 млрд гривен (7,6% доходов Фонда), а в 2025 году планируется 6,3 млрд гривен (28% доходов).

Возобновление работы правления позволит, по мнению авторов документа, сбалансировать расходы и усилить защиту безработных.

Предложения по пособию по безработице

Законопроект предусматривает изменение условий предоставления помощи. Предлагается увеличить срок его выплаты с 90 до 180 дней, а для лиц предпенсионного возраста - до 360 дней.

Кроме того, максимальный размер пособия по безработице предлагается поднять до 150% минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года. Это позволит установить более справедливый размер пособия для тех, кто делал большие страховые взносы.

Безработные в Украине

Напомним, по состоянию на август 2025 года в Украине осталось 94 тысяч официально зарегистрированных безработных, из них женщины - 75 тысяч. Реально работу ищут около 2 млн граждан.

Во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.

Минимальная зарплата в 2025 году составляет 8000 гривен. В 2026 году она вырастет до 8 647 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Работа в Украине Верховная рада
Новости
Полтавщина под массированным ударом: ракеты и дроны РФ били по энергетике
Полтавщина под массированным ударом: ракеты и дроны РФ били по энергетике
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным