У Раді пропонують скоротити НМТ-2027 до трьох предметів: що буде з математикою

Яку модель НМТ пропонують

За словами Гришиної, більшість представників парламентського освітнього комітету підтримують збереження математики серед обов’язкових предметів. Тому вона запропонувала компромісний варіант - три предмети замість чотирьох.

"Ми запропонували компромісний варіант - залишити математику обовʼязковим предметом, при цьому спростивши структуру НМТ: три предмети замість чотирьох, фактично повернувшись до структури НМТ 2022 року", - зазначила депутатка.

За такої моделі вступники складатимуть українську мову, математику та історію України. Натомість вони не зможуть обрати четвертий предмет, пов’язаний із майбутньою спеціальністю, наприклад біологію, хімію, фізику чи іноземну мову.

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Чому пропонують зміни

Гришина пояснює ініціативу умовами, у яких діти навчаються під час війни. За її словами, через обстріли, відключення світла та переривання навчання школярі стикаються з освітніми втратами, а складання чотирьох предметів за один день створює додаткове навантаження.

"Складати чотири предмети за один день після безсонної ночі через обстріли - надмірне навантаження для дитини", - наголосила депутатка.

Вона вважає, що скорочення тесту до трьох предметів дасть змогу зменшити навантаження на вступників і водночас зберегти конкурсний відбір.

Чи ухвалили остаточне рішення

Поки що пропозиція Гришиної не стала офіційною моделлю НМТ-2027. 28 жовтня профільний освітній комітет рекомендував Верховній Раді підтримати законопроєкт №15440, який передбачає збереження чотирьох предметів за схемою "3+1".

Альтернативний законопроєкт №15440-1, який також передбачає три предмети, але робить математику вибірковою, комітет відправив на доопрацювання.

Варіант із трьома обов’язковими предметами, який тепер озвучила Гришина, під час засідання комітету обговорювали, але до його рішення не внесли.

Остаточну модель вступного тестування має визначити Верховна Рада.