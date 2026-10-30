Яким буде НМТ-2027: освітній комітет Ради ухвалив важливе рішення

Освітній комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який передбачає складання НМТ-2027 за цьогорічною моделлю із 4 предметів, та рекомендував парламенту ухвалити його за основу в цілому.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови комітету Сергія Бабака у Telegram .

Рішення освітнього комітету поки не означає остаточного затвердження моделі НМТ на 2027 рік. Для цього Верховна Рада має ухвалити відповідний закон.

Водночас законопроєкт не встановлює всіх параметрів проведення тестування. Зокрема, Міністерство освіти і науки визначатиме кількість днів тестування, його тривалість, кількість додаткових сесій та умови перескладання.

Таким чином, пропонують зберегти чинну модель НМТ за схемою "3+1" - три обов'язкові дисципліни та одна на вибір.

Читайте також про те, що учні 10-х і 11-х класів зможуть завершити навчання у своїх закладах освіти, незалежно від їх статусу. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2026 року 150 академічних ліцеїв тестують нову модель навчання для 10-12 класів. Вона дозволяє учням вибирати профіль і предмети для поглибленого вивчення. Повноцінний запуск реформи старшої школи відбудеться 1 вересня 2027 року.