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Формат НМТ-2027 можуть затвердити із запізненням: Бабак заявив про затягування розгляду

17:55 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Василина Копитко
Формат НМТ-2027 можуть затвердити із запізненням: Бабак заявив про затягування розгляду Що відомо про НМТ-2027 (колаж РБК-Україна)
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Вступники можуть довше залишатися в невизначеності щодо формату НМТ у 2027 році. Окремі народні депутати хочуть розглядати законопроєкт про вступну кампанію у двох читаннях, що може відтермінувати остаточне рішення.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву голови освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака у Telegram.

Чому можуть затягнути розгляд

За його словами, деякі парламентарі можуть спробувати внести до документа правки, зокрема щодо скасування обов'язкової математики.

"Вже бачу, що деякі депутати хочуть затягнути процес і піти в два читання, щоб спробувати правками прибрати математику або щось інше", - зазначив Бабак.

Він припустив, що за такого сценарію рішення можуть ухвалити вже наступного року. Водночас, наголосив депутат, вступникам потрібна визначеність уже зараз, адже вони почали готуватися до тестування.

Яку модель НМТ пропонують зберегти

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому законопроєкт №15440. Він передбачає збереження чинної моделі НМТ - три обов'язкові предмети та один на вибір.

Обов'язковими залишаються українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет вступник обиратиме самостійно.

Інші параметри тестування, зокрема тривалість, кількість днів проведення та умови перескладання, визначатиме Міністерство освіти і науки.

Чому обговорюють скорочення предметів

Дискусія щодо кількості предметів НМТ триває з літа. Голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина виступала за скорочення тестування до трьох предметів.

Серед аргументів - виснаження дітей, повітряні тривоги та нерівні умови складання тесту, особливо у прифронтових регіонах.

Народна депутатка Ірина Борзова також підтримувала спрощення вступу. Вона пояснювала це необхідністю втримати українських випускників у вітчизняних університетах, адже частина молоді обирає навчання за кордоном через простіші умови вступу.

Сам Бабак висловив упевненість, що парламент підтримає рекомендацію комітету та збереже чинну модель НМТ.

Читайте також про те, що освітній комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який пропонує модель складання НМТ-2027 із 4 предметів. Він рекомендував парламенту ухвалити цей документ за основу в цілому.

Раніше ми писали про те, що 62% вступників задоволені балами, які отримали на НМТ. Водночас майже чверть опитаних першокурсників не вступили на бажану спеціальність або до омріяного університету.

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