В Раді презентували стратегію першочергових кроків після звільнення Криму

У Верховній раді обговорили стратегію першочергових кроків після звільнення Криму, яка полягає у відновленні роботи органів публічної адміністрації, притягненні до відповідальності за міжнародні злочини й не тільки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховної ради України.

Як відзначив перший заступник голови Верховної ради України Олександр Корнієнко, уряд вже зробив вагомі кроки, зокрема прийняв законодавство про корінні народи, про національні спільноти, що також є частиною стратегії із деокупації, а також реінтеграції Кримського півострова.

Зокрема постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева розповіла про напрацьований комплекс першочергових кроків української влади після деокупації півострова. За її словами робоча група зосередилася на таких напрямах:

відновлення роботи органів публічної адміністрації та кадрового забезпечення;

притягнення до відповідальності за міжнародні злочини та злочини проти національної безпеки;

питання амністії та люстрації;

питання верифікації документів та рішень окупаційних судів;

питання права власності й гуманітарної політики; демілітаризації освітньої та культурної сфер.

Як пояснив голова Комітету правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, створено робочу групу, яка працює над питанням відповідальності за здійснення злочинів щодо основ національної безпеки або колабораційної діяльності.

"Нам треба напрацювати певні зміни, які передусім стосуватимуться не процедури амністії, яка відповідно до нашого законодавства застосовується автоматично після прийняття Верховною Радою. Але думаємо й про звільнення від кримінальної відповідальності, тому що воно відбувається через судові процедури і стосується невеликої тяжкості злочинів", - додав Іонушас.

Заступник голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Руслан Горбенко зупинився на питанні статусу автономності Криму, оплату праці посадовців, умов перехідного періоду для освітнього процесу й певних змін до законодавства, які необхідні для відновлення життя за українськими законами на деокупованій території.

Заступниця очільника Комітету гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, зі свого боку, заявила про підготовку резолюції у ПАРЄ про знищення культурної ідентичності й готовність взяти всі приклади з Криму в цей документ.

"Маємо показати, що там відбувається з 2014 року. Бо зараз акцентуються на подіях, які почалися в 2022 році", - пояснила Кравчук.