В Раде презентовали стратегию первоочередных шагов после освобождения Крыма

В Верховной раде обсудили стратегию первоочередных шагов после освобождения Крыма, которая заключается в восстановлении работы органов публичной администрации, привлечении к ответственности за международные преступления и не только.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

Как отметил первый заместитель главы Верховной Рады Украины Александр Корниенко, правительство уже сделало весомые шаги, в частности приняло законодательство о коренных народах, о национальных сообществах, что также является частью стратегии по деоккупации, а также реинтеграции Крымского полуострова.

В частности постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева рассказала о наработанном комплексе первоочередных шагов украинской власти после деоккупации полуострова. По ее словам рабочая группа сосредоточилась на таких направлениях:

восстановление работы органов публичной администрации и кадрового обеспечения;

привлечение к ответственности за международные преступления и преступления против национальной безопасности;

вопросы амнистии и люстрации;

вопросы верификации документов и решений оккупационных судов;

вопросы права собственности и гуманитарной политики; демилитаризации образовательной и культурной сфер.

Как объяснил глава Комитета правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, создана рабочая группа, которая работает над вопросом ответственности за совершение преступлений относительно основ национальной безопасности или коллаборационной деятельности.

"Нам надо наработать определенные изменения, которые прежде всего будут касаться не процедуры амнистии, которая согласно нашему законодательству применяется автоматически после принятия Верховной Радой. Но думаем и об освобождении от уголовной ответственности, потому что оно происходит через судебные процедуры и касается небольшой тяжести преступлений", - добавил Ионушас.

Заместитель главы Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений Руслан Горбенко остановился на вопросе статуса автономности Крыма, оплате труда должностных лиц, условиях переходного периода для образовательного процесса и определенных изменений в законодательство, которые необходимы для восстановления жизни по украинским законам на деоккупированной территории.

Заместитель главы Комитета гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, со своей стороны, заявила о подготовке резолюции в ПАСЕ об уничтожении культурной идентичности и готовности взять все примеры из Крыма в этот документ.

"Должны показать, что там происходит с 2014 года. Потому что сейчас акцентируются на событиях, которые начались в 2022 году", - пояснила Кравчук.