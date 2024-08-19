У Раді представили три варіанти економічного бронювання від мобілізації

У Верховній Раді розробили три концепції економічного бронювання від мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.
Концепції економічного бронювання були представлені під час зустрічі, яку організував Комітет з питань економічного розвитку.
Як зазначили у Раді, варіанти, які були запропоновані законодавцями, передбачають:
Внаслідок таких обговорень планується напрацювати узгоджені пропозиції, які врахують для доопрацювання законодавчих ініціатив.
Голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха наголосив, що від сплати спеціального збору можна отримати близько 200 млрд гривень на рік. Це становить близько двох третин усіх коштів, призначених в Україні на закупівлю вітчизняного озброєння.
У свою чергу заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що Україні необхідно нарощувати можливості фінансування оборони.
Нагадаємо, до Ради вже внесли законопроект, яким пропонується запровадити економічне бронювання від мобілізації.
Ініціатива передбачає, що кожне підприємство, яке сплачує військовий збір у розмірі 20 000 гривень на місяць за працівника, має право його забронювати.
Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.
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