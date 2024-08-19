В Раде представили три варианта экономического бронирования от мобилизации

Концепции экономического бронирования были представлены в ходе встречи, которую организовал комитет по вопросам экономического развития.

Как отметили в Раде, варианты, которые были предложены законодателями, предусматривают:

уплату специального сбора за бронирование работников

бронирование на основании заработной платы

смешанную модель бронирования.

В результате таких обсуждений планируется наработать согласованные предложения, которые учтут для доработки законодательных инициатив.

Глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха подчеркнул, что от уплаты специального сбора можно получить около 200 млрд гривен в год. Это составляет около двух третей всех средств, которые предназначены в Украине на закупку отечественного вооружения.

В свою очередь заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что Украине необходимо наращивать возможности финансирования обороны.