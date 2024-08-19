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В Раде представили три варианта экономического бронирования от мобилизации

Фото: Дмитрий Наталуха, глава комитета по вопросам экономического развития (rada.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Верховной Раде Украины разработали три концепции экономического бронирования от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады Украины.

Концепции экономического бронирования были представлены в ходе встречи, которую организовал комитет по вопросам экономического развития. 

Как отметили в Раде, варианты, которые были предложены законодателями, предусматривают:

  • уплату специального сбора за бронирование работников
  • бронирование на основании заработной платы
  • смешанную модель бронирования.

В результате таких обсуждений планируется наработать согласованные предложения, которые учтут для доработки законодательных инициатив. 

Глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха подчеркнул, что от уплаты специального сбора можно получить около 200 млрд гривен в год. Это составляет около двух третей всех средств, которые предназначены в Украине на закупку отечественного вооружения. 

В свою очередь заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что Украине необходимо наращивать возможности финансирования обороны. 

 

Что предшествовало

Напомним, в Раду уже внесли законопроект, которым предлагается ввести экономическую бронь от мобилизации.

Инициатива предусматривает, что каждое предприятие, которое платит военный сбор в размере 20 000 гривен в месяц за работника, имеет право его забронировать.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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