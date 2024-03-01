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У Раді позитивно оцінили рішення щодо перегляду граничних цін на ринку електроенергії

Фото: перегляд прайс-кепів на ринку електроенергії було правильним рішенням (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Завдяки перегляду цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів) в Україну заходила імпортна електроенергія у потрібних обсягах, що допомогло уникнути відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю ЕП.

"У необхідних обсягах заходила імпортна електрика, майже всю зиму вона була прохідною за цінами. Перегляд граничних цін на ринку був правильним і НКРЕКП точно вгадала з новими прайс-кепами", - зазначив один з народних депутатів у коментарі виданню. 

Зазначається, що імпорт електроенергії зіграв не останню роль в тому, щоб Україна пройшла зиму без відключень світла. 

Окрім імпорту електроенергії сталому проходженню зими допомогло часткове відновлення пошкоджених окупантами об’єктів генерації, покращення систем протиповітряної оборони, а також відносно тепла погода. 

Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що для безперебійного енергопостачання цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи) не мають заважати імпорту електроенергії.

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