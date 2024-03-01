В Раде положительно оценили решение о пересмотре предельных цен на рынке электроэнергии

"В необходимых объемах заходило импортное электричество, почти всю зиму оно было проходимым по ценам. Просмотр предельных цен на рынке был правильным и НКРЭКУ точно угадала с новыми прайс-кепами", - отметил один из народных депутатов в комментарии изданию.

Отмечается, что импорт электроэнергии сыграл не последнюю роль в том, чтобы Украина прошла зиму без отключения света.

Помимо импорта электроэнергии, постоянному прохождению зимы помогло частичное восстановление поврежденных оккупантами объектов генерации, улучшение систем противовоздушной обороны, а также относительно теплая погода.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что для бесперебойного энергоснабжения ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кепы) не должны мешать импорту электроэнергии.