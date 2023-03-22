ua ru
Ср, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Іспит на громадянство. Хто отримає відстрочку у два роки: пояснення нардепа

Новость на русском →
Україна, Середа 22 березня 2023 17:32
Іспит на громадянство. Хто отримає відстрочку у два роки: пояснення нардепа Фото: у Раді пояснили, хто має право скласти іспит для отримання громадянства протягом двох років (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Для осіб, які отримали громадянство України за прискореною процедурою є термін у два роки для складання іспиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від партії "Слуга народу" та заступниці голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенії Кравчук в ефірі телемарафону.

"Є різні категорії людей, які отримують громадянство. Це не секрет, що отримати громадянство не так просто, якщо йти за стандартною процедурою. Це може тривати роками", - сказала Кравчук.

Однак, за її словами, є винятки.

"Наприклад, коли людина служить в ЗСУ, Нацгвардії чи має заслуги, то громадянство надає президент. Але це не звільняє нового громадянина України від знання мови, історії та Конституції. Тому саме для тих, хто отримав за прискореною процедурою, є цей термін у два роки. А ті, хто отримав за стандартною процедурою, спочатку має скласти іспити, а вже потім отримати громадянство", - зазначила заступниця голови комітету.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила закон щодо умов прийняття до громадянства України. Документ у другому читанні підтримав 281 народний депутат. Законопроектом №7606 вводиться як умова прийняття до громадянства складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.

До того ж, іспити для отримання громадянства України можна буде складати в онлайн-форматі, але вони проходитимуть у спеціальних місцях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
ЗСУ знищили 920 окупантів, 16 БПЛА та 8 ББМ за добу
ЗСУ знищили 920 окупантів, 16 БПЛА та 8 ББМ за добу
DAILY
Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна