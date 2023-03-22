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Экзамен на гражданство. Кто получит отсрочку в два года: объяснение нардепа

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Украина, Среда 22 марта 2023 17:32
Экзамен на гражданство. Кто получит отсрочку в два года: объяснение нардепа Фото: в Раде объяснили, кто имеет право сдать экзамен для получения гражданства в течение двух лет (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Для лиц, получивших гражданство Украины по ускоренной процедуре, есть срок в два года для сдачи экзамена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от партии "Слуга народа" и заместителя главы комитета по гуманитарной и информационной политике Евгении Кравчук в эфире телемарафона.

"Есть разные категории людей, которые получают гражданство. Это не секрет, что получить гражданство не так просто, если следовать стандартной процедуре. Это может длиться годами", - сказала Кравчук.

Однако, по ее словам, есть исключения.

"Например, когда человек служит в ВСУ, Нацгвардии или имеет заслуги, то гражданство предоставляет президент. Но это не освобождает нового гражданина Украины от знания языка, истории и Конституции. Поэтому именно для тех, кто получил по ускоренной процедуре, этот срок в два А те, кто получил по стандартной процедуре, сначала должен сдать экзамены, а уже потом получить гражданство", - отметила заместитель председателя комитета.

Напомним, Верховная рада приняла закон об условиях принятия в гражданство Украины. Документ во втором чтении поддержал 281 народный депутат. Законопроектом №7606 вводится как условие принятия в гражданство сдачи экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.

К тому же, экзамены для получения гражданства Украины можно будет сдавать в онлайн-формате, но они будут проходить в специальных местах.

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