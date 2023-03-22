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У Раді пояснили, чи можна буде складати іспити для отримання громадянства онлайн

Фото: у Раді пояснили, чи можна складати іспити для отримання громадянства онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Іспити для отримання громадянства України можна буде складати в онлайн-форматі, але вони проходитимуть у спеціальних місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від партії "Слуга народу" Євгенії Кравчук в ефірі телемарафону.

"Очевидно, що складати іспити онлайн можна буде лише у спеціальних місцях. Тобто ти приходиш не зі своїм комп'ютером чи айпадом, а за робоче місце, де є ці тести, якісь камери, щоби не було "чітингу", - розповіла вона.

За словами Кравчук, така організація буде великим випробуванням для України, оскільки вона перебуває у стані війни. При цьому Мінцифри вже працює над форматами, які дозволять уникнути будь-яких зловживань з боку тих, хто складає іспити.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рада зробила обов'язковими іспити для прийняття до громадянства України.

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