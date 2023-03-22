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В Раде объяснили, можно ли будет сдавать экзамены для получения гражданства онлайн

Фото: в Раде объяснили, можно ли будет сдавать экзамены для получения гражданства онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Экзамены для получения гражданства Украины можно будет сдавать в онлайн-формате, но они будут проходить в специальных местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от партии "Слуга народа" Евгении Кравчук в эфире телемарафона.

"Очевидно, что сдавать экзамены онлайн можно будет только в специальных местах. То есть ты приходишь не со своим компьютером или айпадом, а за рабочее место, где есть эти тесты, какие-то камеры, чтобы не было "читинга", - рассказала она.

По словам Кравчук, такая организация будет большим испытанием для Украины, поскольку она находится в состоянии войны. При этом Минцифры уже работает над форматами, которые позволят избежать любых злоупотреблений со стороны сдающих экзамены.

Напомним, ранее стало известно, что Рада сделала обязательными экзамены для принятия в гражданство Украины.

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