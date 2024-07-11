У Раді повернулися до довоєнної ідеї про скасування літнього часу

"Згідно попереднього порядку денного на найближчому пленарному тижні Рада розгляне вже у другому читанні законопроект спікера №4201, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки", - написав він.

Проект закону

Верховна Рада ухвалила законопроект №4201 у першому читані у березні 2021 року. Але потім законопроект відправили на повторне друге читання.

Згідно з документом, на території України обчислення часу здійснюється за київським часом, що є єдиним для всієї території України.

Київський час - час часової зони, в якій розташована столиця України - місто Київ, що відповідає другому часовому поясу в шкалі Всесвітнього координованого часу UTC+2.

"Сезонний перехід часу на території України не здійснюється", - йдеться в документі.

Автор проекту спікер парламенту Руслан Стефанчук раніше заявляв, що Верховна рада повернеться до розгляду проекту. Він хотів би, щоб Україна залишилася на зимовому часі. При цьому він говорив, що дискусія буде вестися відповідно до рішень Європейського Союзу.

Перехід на літній час

Зараз Україна переходить на літній час відповідно порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи. Перехід регулюється постановою Кабміну 1996 року. Літній час застосовують у більшості країн Заходу, у тому числі в ЄС, США та Канаді. Малорозвинені країни не переводять годинники.

В Україні дії київський час з переведенням щорічно годинникової стрілки:

в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед;

в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Думка українців

У жовтні 2021 року третина українців (32%) вважали правильним нічого не змінювати і залишити сезонний перехід часу. Ще чверть (26%) не визначилися зі своїм ставленням до цього питання.

Решта жителів країни (42%) є прихильниками відмови від сезонного переходу часу. При цьому їх думки з приводу того, як правильно вчинити, розділилися наступним чином: 25% вважають правильним відмову від переходу на зимовий час, а 17% - відмову від переходу на літній час.