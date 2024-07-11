В Раде вернулись к довоенной идее об отмене летнего времени

"Согласно предварительной повестке дня на ближайшей пленарной неделе Рада рассмотрит уже во втором чтении законопроект спикера №4201, предусматривающий отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот", - написал он.

Проект закона

Верховная Рада приняла законопроект №4201 в первом чтении в марте 2021 года. Но затем законопроект отправили на повторное второе чтение.

Согласно документу, на территории Украины исчисление времени производится по киевскому времени, которое является единым для всей территории Украины.

Киевское время – время временной зоны, в которой расположена столица Украины – город Киев, соответствующий второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC+2.

"Сезонный переход времени на территории Украины не осуществляется", – говорится в документе.

Автор проекта спикер парламента Руслан Стефанчук ранее заявлял, что Верховная рада вернется к рассмотрению проекта. Он хотел бы, чтобы Украина осталась в зимнее время. При этом он говорил, что дискуссия будет проводиться в соответствии с решениями Европейского Союза.

Переход на летнее время

Сейчас Украина переходит на летнее время в соответствии с порядком исчисления времени, действующим в странах Европы. Переход регулируется постановлением Кабмина от 1996 года. Летнее время применяется в большинстве стран Запада, в том числе в ЕС, США и Канаде. Малоразвитые страны не переводят часы.

В Украине действия киевское время с переводом ежегодно часовой стрелки:

в последнее воскресенье марта в 3 часа в 1 час вперед;

в последнее воскресенье октября в 4 часа в 1 час назад.

Мнение украинцев

В октябре 2021 года третья часть украинцев (32%) считали правильным ничего не менять и оставить сезонный переход времени. Еще четверть (26%) не определились со своим отношением к этому вопросу.

Остальные жители страны (42%) являются сторонниками отказа от сезонного перехода времени. При этом их мнения по поводу того, как правильно поступить, разделились следующим образом: 25% считают правильным отказ от перехода на зимнее время, а 17% – отказ от перехода на летнее время.