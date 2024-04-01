У Раді погодили виділення 4,5 млрд гривень на захист енергінфраструктури

Про це заявив член комітету Олексій Гончаренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

За його даними, кошти буде виділено Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України.

"У звʼязку з постійними атаками Росії по нашій енергетиці гроші будуть направлені на будівництво, ремонт та захист об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. Очікується, що до кінця травня всі необхідні заходи будуть зроблені", - написав він.

Удари по енергетичній інфраструктурі

Нагадаємо, останніми тижнями російська армія відновила удари по енергетичній інфраструктурі. Лише у ніч на 22 березня росіяни атакували Україну 151 засобом повітряного нападу. Тоді ж обстріляли об'єкти енергетики внаслідок чого в низці міст запровадили аварійні відключення.

Крім того, 29 березня ворог випустив 60 дронів-камікадзе та 39 ракет, які також були націлені на енергетику України. Росіяни атакували три ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання.

За словами заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, наразі про блекаути в Україні не йдеться, однак подальша ситуація залежить від планів ворога.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, росіяни своїми комбінованими повітряними ударами по території України зараз намагаються завдати якомога більше руйнувань енергетичному сектору країни