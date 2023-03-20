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У Раду подали кандидатури трьох нових міністрів

Фото: до Ради подали кандидатури трьох нових міністрів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 20 березня, у Верховну раду надійшли подання про призначення нових очільників трьох міністерств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

За його словами, прем'єр Денис Шмигаль запропонував Раді призначити:

  • Михайла Федорова на посаду віце-прем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації України;
  • Оксена Лісового на посаду міністра освіти та науки України;
  • Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рада сьогодні, 20 березня, підтримала звільнення Сергія Шкарлета з посади голови Міністерства освіти та науки.

Також ми писали, що у відставку відправили і міністрів Федорова та Рябікіна.

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Денис Шмигаль