В Раду подали кандидатуры трех новых министров

Сегодня, 20 марта, в Верховную раду поступили представления о назначении новых глав трех министерств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram .

По его словам, премьер Денис Шмыгаль предложил Раде назначить:

Напомним, ранее стало известно, что Рада сегодня, 20 марта, поддержала увольнение Сергея Шкарлета с должности главы Министерства образования и науки.

Также мы писали, что в отставку отправили и министров Федорова и Рябикина.

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