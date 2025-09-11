У Раді підтвердили, що МВФ підштовхуватиме Україну до детінізації економіки

МВФ побачив величезну "дірку" у фінансуванні України

Як повідомив Bloomberg, Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає, що потреби України у фінансуванні на 2026 і 2027 роки можуть виявитися набагато вищими, ніж кажуть у Києві.

За словами джерела, різниця в оцінках виникла під час чергового візиту місії МВФ. І усунення розбіжностей вкрай важливе до того, як Фонд розгляне запит на нову кредитну програму.

Якщо оцінки МВФ виявляться правильними, Україні може знадобитися додаткова фінансова підтримка на кілька мільярдів на рік, оскільки країна відбиває військову агресію Росії. А оскільки війна тягнеться четвертий рік і кінця їй не видно, зростають побоювання, що Україні може бути складно задовольнити зростаючі військові потреби.

На сьогодні Київ дотримується своїх прогнозів, згідно з якими необхідно отримати до 37,5 млрд доларів протягом двох років. За даними Bloomberg, Фонд оцінює загальну суму на 10-20 млрд доларів більше.

Як зазначає видання, нинішня програма з терміном до 2027 року передбачала закінчення війни у ​​2025 році. Наразі українська сторона добивається нового траншу до кінця року.

При цьому уряд стикається з труднощами у пошуку балансу. А в МВФ стурбовані тим, що складно перевірити виплати військовим, "багато хто з яких може не мати права на максимальні виплати".

Україна неохоче збільшує податкове навантаження. Тому Фонд планує спонукати Україну до скорочення тіньової економіки, яка, за оцінками Кабінету міністрів, становить понад 30% ВВП.