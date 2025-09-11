У Раді підтвердили, що МВФ підштовхуватиме Україну до детінізації економіки

Міжнародний валютний фонд вимагатиме від України детінізувати економіку. Це питання обговорювалося українською владою та місією МВФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

"І дійсно, в тіні ми можемо знайти щонайменше 900 млрд гривень по року. І впевнений, що до детінізації нас не потрібно примушувати. Вона стала, зусиллями небагатьох, справою всіх. Всіх, крім купки шахраїв-уклоністів та їх посіпак-корупціонерів, кількість яких щодня зменшується", - зазначив він.

Голова Комітету вітає будь-які зусилля щодо детінізації, якою він займається з 2019 року.

"Як зазначає Bloomberg, за результатами візиту місії МВФ до України, МВФ, зокрема, буде вимагати у новій програмі від нас детінізувати нашу економіку. Дійсно, під час моєї зустрічі з місією МВФ це питання обговорювалось серед інших джерел фінансування дефіциту", - розповів Гетманцев.

МВФ побачив величезну "дірку" у фінансуванні України

Як повідомив Bloomberg, Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає, що потреби України у фінансуванні на 2026 і 2027 роки можуть виявитися набагато вищими, ніж кажуть у Києві.

За словами джерела, різниця в оцінках виникла під час чергового візиту місії МВФ. І усунення розбіжностей вкрай важливе до того, як Фонд розгляне запит на нову кредитну програму.

Якщо оцінки МВФ виявляться правильними, Україні може знадобитися додаткова фінансова підтримка на кілька мільярдів на рік, оскільки країна відбиває військову агресію Росії. А оскільки війна тягнеться четвертий рік і кінця їй не видно, зростають побоювання, що Україні може бути складно задовольнити зростаючі військові потреби.

На сьогодні Київ дотримується своїх прогнозів, згідно з якими необхідно отримати до 37,5 млрд доларів протягом двох років. За даними Bloomberg, Фонд оцінює загальну суму на 10-20 млрд доларів більше.

Як зазначає видання, нинішня програма з терміном до 2027 року передбачала закінчення війни у ​​2025 році. Наразі українська сторона добивається нового траншу до кінця року.

При цьому уряд стикається з труднощами у пошуку балансу. А в МВФ стурбовані тим, що складно перевірити виплати військовим, "багато хто з яких може не мати права на максимальні виплати".

Україна неохоче збільшує податкове навантаження. Тому Фонд планує спонукати Україну до скорочення тіньової економіки, яка, за оцінками Кабінету міністрів, становить понад 30% ВВП.