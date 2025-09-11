В Раде подтвердили, что МВФ будет подталкивать Украину к детенизации экономики

Международный валютный фонд потребует от Украины детенизировать экономику. Этот вопрос обсуждался украинскими властями и миссией МВФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

"И действительно, в тени мы можем найти не менее 900 млрд гривен по году. И уверен, что к детенизации нас не нужно принуждать. Она стала, усилиями немногих, делом всех. Всех, кроме кучки мошенников-уклонистов и их приспешников-коррупционеров, количество которых ежедневно уменьшается", - отметил он.

Председатель Комитета приветствует любые усилия по детенизации, которой он занимается с 2019 года.

"Как отмечает Bloomberg, по результатам визита миссии МВФ в Украину, МВФ, в частности, будет требовать в новой программе от нас детенизировать нашу экономику. Действительно, во время моей встречи с миссией МВФ этот вопрос обсуждался среди других источников финансирования дефицита", - рассказал Гетманцев.

МВФ увидел огромную "дыру" в финансировании Украины

Как сообщил Bloomberg, Международный валютный фонд (МВФ) считает, что потребности Украины в финансировании на 2026 и 2027 годы могут оказаться гораздо выше, чем говорят в Киеве.

По словам источника, разница в оценках возникла во время очередного визита миссии МВФ. И устранение разногласий крайне важно до того, как Фонд рассмотрит запрос на новую кредитную программу.

Если оценки МВФ окажутся правильными, Украине может понадобиться дополнительная финансовая поддержка на несколько миллиардов в год, поскольку страна отражает военную агрессию России. А поскольку война тянется четвертый год и конца ей не видно, растут опасения, что Украине может быть сложно удовлетворить растущие военные потребности.

На сегодня Киев придерживается своих прогнозов, согласно которым необходимо получить до 37,5 млрд долларов в течение двух лет. По данным Bloomberg, Фонд оценивает общую сумму на 10-20 млрд долларов больше.

Как отмечает издание, нынешняя программа со сроком до 2027 года предусматривала окончание войны в 2025 году. Сейчас украинская сторона добивается нового транша до конца года.

При этом правительство сталкивается с трудностями в поиске баланса. А в МВФ обеспокоены тем, что сложно проверить выплаты военным, "многие из которых могут не иметь права на максимальные выплаты".

Украина неохотно увеличивает налоговую нагрузку. Поэтому Фонд планирует побудить Украину к сокращению теневой экономики, которая, по оценкам Кабинета министров, составляет более 30% ВВП.