У Раді підтвердили, що 8 травня розглянуть ратифікацію угоди про надра зі США

За його словами, парламентарії планують включити до порядку денного законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу, а також скоротити терміни для внесення альтернативних законопроєктів. Ухвалення такого законопроєкту необхідне для роботи інвестиційного фонду в рамках угоди про надра. Перше читання може бути вже наступного тижня.

Також Железняк додав, що депутати розглянуть ратифікацію угоди про надра. Обговорення триватимуть 20 хвилин.

На його думку, угоду ратифікують без проблем, буде навіть більше 280 голосів.