У Раді підтвердили, що 8 травня розглянуть ратифікацію угоди про надра зі США

Верховна Рада завтра, 8 травня, збереться на екстрене засідання. У центрі порядку денного - ратифікація угоди про надра зі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За його словами, парламентарії планують включити до порядку денного законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу, а також скоротити терміни для внесення альтернативних законопроєктів. Ухвалення такого законопроєкту необхідне для роботи інвестиційного фонду в рамках угоди про надра. Перше читання може бути вже наступного тижня.
Також Железняк додав, що депутати розглянуть ратифікацію угоди про надра. Обговорення триватимуть 20 хвилин.
На його думку, угоду ратифікують без проблем, буде навіть більше 280 голосів.
Нагадаємо, Україна і США підписали угоду про надра минулого тижня. Країни працювали над документом кілька місяців, оскільки Київ не влаштовували деякі ініціативи, які пропонував Вашингтон.
Для того, щоб документ набув чинності, обов'язковою умовою є його ратифікація у Верховній Раді.
2 травня Кабмін подав до парламенту законопроєкт про ратифікацію. Після цього його схвалили вже кілька комітетів Ради.
Джерело РБК-Україна ще 2 травня підкреслювало, що ратифікація документа запланована на 8 травня.
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