В Раде подтвердили, что 8 мая рассмотрят ратификацию сделки о недрах с США

По его словам, парламентарии планируют включить в повестку дня законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс, а также сократить сроки для внесения альтернативных законопроектов. Принятие такого законопроекта необходимо для работы инвестиционного фонда в рамках сделки о недрах. Первое чтение может быть уже на следующей неделе.

Также Железняк добавил, что депутаты рассмотрят ратификацию сделки о недрах. Обсуждения будут продолжаться 20 минут.

По его мнению, сделку ратифицируют без проблем, будет даже больше 280 голосов.