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У Раді підтримали звільнення Шуфрича з посади голови Комітету зі свободи слова

Фото: Нестор Шуфрич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Регламентний комітет Ради підтримав пропозицію зняти скандального нардепа Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова. Проте він залишиться членом комітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

За словами парламентаря, Комітет з питань регламенту розглянув постанову про відкликання Шуфрича з голови Комітету зі свободи слова і схвалив відповідне рішення.

Згідно з рішенням, Шуфрич залишиться членом  Комітету зі свободи слова, оскільки для існування самого комітету потрібно щонайменше троє осіб. Тимчасово очолювати комітет буде нардеп від "Слуга народу" Євгеній Брагар. 

Для остаточного рішення за відповідну постанову повинні проголосувати у сесійному залі.

Справа Шуфрича

Минулого тижня правоохоронці прийшли з обшуками до нардепа Нестора Шуфрича. Пізніше стало відомо, що парламентаря підозрюють у державній зраді. У ході обшуків у проросійського депутата виявили георгіївські стрічки, медалі, ордени і не тільки.

Шуфричу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Пізніше у Раду внесли проєкт постави про звільнення Шуфрича з посади голови Комітету Верховної ради з питань свободи слова.

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Нестор ШуфричВерховна рада